TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 Büyükçekmece Tepecik Spor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 Büyükçekmece Tepecik Spor: 0

23.02.2022 15:22
TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 Büyükçekmece Tepecik Spor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta erteleme maçında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Büyükçekmece Tepecik Spor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta erteleme maçında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Büyükçekmece Tepecik Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Volkan Okur xx, Abdullah Polat xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx (Mustafa Aydoğdu dk. 67 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Emre Kömürcü dk. 90 ?), Mahmuthan Samet Acar xx, Berkant Taşkıran xx (Osman Can Kömürcü dk. 67 xx), Oktay Pop xx, Sancar Yıldırım xx, Güray Fırat xx, Raif Gündoğdu xx

Büyükçekmece Tepecik Spor: Taylan Arman xx, Doğukan Bad xx, Berkay Ceylan xx (Umut Kerem Ayar dk. 90 ?), İsmail Baran Karakoç xx (Kayhan Arduç dk. 67 xx), Erçağ Evirgen xx, Ramazan Özcan xx, Caner Solmaz xx, Orhan Evci xx, Muhammet Yılmaz xx (Yasin Kargı dk. 61 xx), Koray Koçaslan xx, Ahmet Can Özer xx

Sarı Kartlar: Caner Solmaz, Doğukan Bad (Büyükçekmece Tepecik Spor) - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1Kırşehir Belediye Spor: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1Kırşehir Belediye Spor: 0

Futbol Federasyonu, Mustafa Aydoğdu, Büyükçekmece, Gümüşhane, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 Büyükçekmece Tepecik Spor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
15:24 İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Proje ihalesi belediye tarafından iptal edildi
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 Büyükçekmece Tepecik Spor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement