TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar) - Son Dakika
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TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)

23.05.2022 23:31
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)

TFF 3. Lig play-off finalinde Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ile karşılaştı.

TFF 3. Lig play-off finalinde Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın normal süresi ve iki uzatma devresi 0-0 eşitlikle tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 5-4 galip ayrılan Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Stadyum: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Önder Çalış xx, Mehmet Özer xx

Fethiyespor: Enes Fidayeo xx, Serhat Mutlu xx, Kadir Kurt xx, Özgür Çelik xx, Erdinç Karakaş xx, Onur Öztonga xx (Talha Mayhoş dk. 98 x) Serdar Ümit Deniz xx, Nurettin Çakır xx, Umut Kaya xx (Berkin Taşkın dk. 106, x) Ali Han Tunçer xx, Serhan Yılmaz xx (Cihad Ateş dk. 115 x)

Yedekler: Halil Kaşlı, Şahan Akyüz, Burak Başkaya, Maksut Birben

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel xx, Erhan Karayer xx, Özkan Zileli xx (Gökcan Gelmez dk. 46 xx) Burak Bilgen xx (Nurettin Çağlar dk. 120 ?) Aslan Gök xx, Serhat Tunç xx (Ömer Önder dk. 66 xx) Muhammed Raşit Şahingöz xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 77 xx) Ömer Çiçek xx (Batuhan Ayvaz dk. 77 xx) (Furkan Güneş dk. 117 x), Berkay Öztuvan xx, Hakan Yılmaz xx, Umut Aydın xx

Yedekler: Samet Diler

Teknik Direktör: Eder Alkan

Penaltılar:

Atanlar: Talha Mayhoş, Özgür Çelik, Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Berkin Taşkın (Fethiyespor), Murat Can Bölükbaşı, Furkan Güneş, Aslan Gök, Umut Aydın (İçel İdman Yurdu)

Sarı kart: Nurettin Çakır (Fethiyespor) - ANKARA

TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar) - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar) - Son Dakika
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