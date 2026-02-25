TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Adalet Bakanı'na Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ankara'da gerçekleşen ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e misafirperverliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.