TFF Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı

19.05.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs'ın esarete asla boyun eğmeyen bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istiklal ve istikbali için canını hiçe sayan aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; hiçbir gücün iradesine pranga vuramayacağını bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan ederek de geleceğimizin teminatı ve umudumuz gençliğe olan güvenini göstermiştir. Tarihe altın harflerle yazılan bağımsızlık destanımızın temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
CHP’nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız
İstanbul’da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı İstanbul'da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı
Necip Uysal’dan futbola veda Necip Uysal'dan futbola veda

10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
09:46
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 10:29:55. #7.12#
SON DAKİKA: TFF Başkanı'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.