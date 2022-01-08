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TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif - Son Dakika

TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif

08.01.2022 12:26
TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif - Son Dakika
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