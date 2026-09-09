TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını açıkladı

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- Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe 15 Yaş Altı Takımının oyuncusu Utku Efe Özkan ve Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Fair Play Ödülü'ne layık görüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında ve Sedefhan Oğuz, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kürşat Ahmet Ünal, Tarık Emre Ekşi, Bilgehan Okumuş ve Banu Yelkovan'ın da yer aldığı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, 4 ödülün sahibini belirledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe 15 Yaş Altı Takımının oyuncusu Utku Efe Özkan ve Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada, oyuncu kategorisindeki ödülün sahibi Utku Efe Özkan için "1 Mayıs 2026 tarihinde oynanan U15 Gelişim Ligi Finalleri sırasında Galatasaraylı oyuncu Hüseyin Remazan'ın kramponunu bağlamasına yardımcı olan Fenerbahçeli Utku Efe Özkan, sergilediği örnek sportmenlik nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü." denildi.

Kulüp kategorisindeki ödülün ise Fenerbahçe'ye verildiğini belirten TFF, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven'in davranışının takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada "Yaşananların ardından küçük taraftarı kendi sahasında, taraftarlarının önünde ağırlayarak kendisine destek veren Fenerbahçe Kulübü ise bu yaklaşımı nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Taraftar kategorisi ödülünün ise Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz'e verildiğini vurgulayan TFF, Öksüz'ün 31 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor A.Ş. maçı öncesinde yaşanan olayların ardından sağduyu çağrısının Fair Play Kurulu tarafından takdirle karşılandığını aktardı.

TFF, Öksüz'ün Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah'ı Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray formasıyla karşılayan ve üzerindeki formayı çıkarmaya zorlanan Kaan Yıldırım'a destek veren açıklamalarının da kararlarında etkili olduğunu belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün ise Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya verildiği aktarılarak kulübün "148 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına ücretsiz kombine kart sağlama kararı nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldüğü" vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını açıkladı - Son Dakika

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