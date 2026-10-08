TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Yeşilay, Gelişim Ligleri eğitimini görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü ile Yeşilay arasında genç futbolcuların gelişiminin desteklenmesine yönelik işbirliğine gidildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, futbol gelişim direktörü Emrah Bayraktar ve genç oyuncu gelişim müdürü Savaş Çam ile Yeşilay İdari ve Mali İşler Direktörü Mustafa Doğru, paydaş ilişkileri ve proje yönetimi direktörü Ersan Ulusan, eğitim direktörü Hakan Çetin, spor kulübü müdürü Behzat Bayram ile spor kulübü uzmanları Nur Şahinoğlu ve Ahmet Balçık'ın katıldığı toplantıda, Gelişim Ligleri kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak eğitim ve farkındalık çalışmaları değerlendirildi.

Çalışmalar kapsamında Gelişim Ligi antrenörleri, UEFA Pro, UEFA A ve UEFA B lisans sahibi antrenörlere yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanması da gündeme alındı.

Bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının yanı sıra doping ve temiz spor farkındalığının da eğitim içeriklerine dahil edilmesi görüşüldü.