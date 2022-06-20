TFF harcama limitlerini belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

TFF harcama limitlerini belirledi

20.06.2022 18:20
TFF harcama limitlerini belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitleri açıklandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirlenen gerekçelerle ve usulllerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Buna göre yüzde 40 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları, 1 milyar 378 milyon 878 bin 458 TL ile Fenerbahçe ve 960 milyon 805 bin 23 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 879 milyon 158 bin 943 TL olarak belirlendi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Süper Lig takım harcama limitleri belli oldu Süper Lig takım harcama limitleri belli oldu 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF harcama limitlerini belirledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:17:55. #1.12#
SON DAKİKA: TFF harcama limitlerini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement