TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübe daha lisans verdi - Son Dakika
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübe daha lisans verdi

23.06.2022 18:42
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübe daha lisans verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirme toplantısında 6 kulübe daha Ulusal Lisans verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirme toplantısında 6 kulübe daha Ulusal Lisans verdi.

İki değerlendirme sonucunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 32'den 38'e yükseldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelemek için ikinci kez toplanan kurul, Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor, TFF 2. Lig'den Ankara Demirspor, Kırşehir Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor ve 1461 Trabzon FK kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul, 20 Mayıs 2022'de yaptığı ilk değerlendirmede, Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig'den İstanbulspor ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Wulfz Fatih Karagümrük kadın futbol takımlarına UEFA Lisansı vermişti.

Ayrıca, Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor ile Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor, Uşakspor ve Weecoins Kırklarelispor kulüplerinin Ulusal Lisans alması uygun bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübe daha lisans verdi - Son Dakika

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