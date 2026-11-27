Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 8. hafta maçları 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre 8. hafta maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

Hekimhan FSK-Kayseri Şekerspor: Tunahan Evci

Kocasinan Belediyespor-Sivasgücü Belediyespor: Harun Kaan Yıldırım

Kahramanmaraşspor-Kovancılarspor: Batuhan Bolat

Dersimspor-Sorgun Belediyespor: Umut Göktaş

Afşinspor-Kahta 02 Spor: Furkan Başarır

Battalgazi Belediyespor-Nevşehir Kapadokyagücü: Mustafa Kılıç

Onikişubat SK-Derinkuyugücü: Mustafa Melih Kaya