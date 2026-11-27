TFF, PGL 3. Grup 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup'ta 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemlerin listesi paylaşıldı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 8. hafta maçları 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre 8. hafta maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
Hekimhan FSK-Kayseri Şekerspor: Tunahan Evci
Kocasinan Belediyespor-Sivasgücü Belediyespor: Harun Kaan Yıldırım
Kahramanmaraşspor-Kovancılarspor: Batuhan Bolat
Dersimspor-Sorgun Belediyespor: Umut Göktaş
Afşinspor-Kahta 02 Spor: Furkan Başarır
Battalgazi Belediyespor-Nevşehir Kapadokyagücü: Mustafa Kılıç
Onikişubat SK-Derinkuyugücü: Mustafa Melih Kaya
Sizin düşünceleriniz neler ?