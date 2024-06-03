TFF Samsun Bölge Müdürlüğüne Haluk Tan atandı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Samsun Bölge Müdürlüğüne iş adamı Haluk Tan atandı.

TFF Samsun Bölge Müdürü değişti. 15 yıldır bölge müdürlüğü görevini üstlenen İbrahim Güven, İlkadım Belediye Başkan Yardımcılığı için görevinden ayrıldı. TFF Yönetim Kurulu, Güven'in yerine iş adamı Haluk Tan'ı atadı. TFF Samsun Bölge Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleşti. Törende İbrahim Güven koltuğunu Haluk Tan'a devretti. Tan, Güven'e hizmetlerinden dolayı çiçek takdiminde bulundu.

Törende konuşan İbrahim Güven, Haluk Tan'ın bölge futboluna ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığını belirtti. Güven, "Haluk Bey görevini layıkıyla yapacaktır. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum" dedi.

Hizmetleri için İbrahim Güven'e teşekkür eden Haluk Tan ise "İbrahim Bey bölge futboluna değer kattı. 15 yıllık görev süresindeki hizmetleri için futbolumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samsunspor'da uzun yıllar yöneticilik yapan Haluk Tan, Samsun TSO'da yönetim kurulu üyeliği ve MÜSİAD Samsun Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. - SAMSUN