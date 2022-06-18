TFF 1'inci Lig'de de bir önceki sezonda geçerli olan kural devam edecek

İlk 11'de 8 oyuncu oynatılmasına ve en fazla 14 yabancı oyuncunun müsabaka listesinde bulundurulmasına devam edilecek

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TFF, yabancı kuralında değişikliğe gidilmediğini açıkladı - Son Dakika

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