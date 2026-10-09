TGF Başkanı Taha Akgül, İsviçre'de Lalovic ile UWW seçimleri ve Türkiye'yi konuştu - Son Dakika
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TGF Başkanı Taha Akgül, İsviçre'de Lalovic ile UWW seçimleri ve Türkiye'yi konuştu

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TGF Başkanı Taha Akgül, İsviçre\'de Lalovic ile UWW seçimleri ve Türkiye\'yi konuştu
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic ile İsviçre'de bir araya geldi. Görüşmede bu ay yapılacak UWW seçimleri, Türkiye'de yapılabilecek uluslararası organizasyonlar ve dünya güreşinin gelişimi konuşuldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic ile görüştü.

Federasyondan alınan bilgiye göre, İsviçre'de gerçekleşen ziyarette Taha Akgül, Lalovic ile fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede bu ay yapılacak UWW seçimleri, Türkiye'de yapılabilecek uluslararası organizasyonlar ve dünya güreşinin gelişimine yönelik konular konuşuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TGF Başkanı Taha Akgül, İsviçre'de Lalovic ile UWW seçimleri ve Türkiye'yi konuştu - Son Dakika
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