TGF Başkanı Taha Akgül, İsviçre\'de Lalovic ile UWW seçimleri ve Türkiye\'yi konuştu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic ile görüştü.

Federasyondan alınan bilgiye göre, İsviçre'de gerçekleşen ziyarette Taha Akgül, Lalovic ile fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede bu ay yapılacak UWW seçimleri, Türkiye'de yapılabilecek uluslararası organizasyonlar ve dünya güreşinin gelişimine yönelik konular konuşuldu.