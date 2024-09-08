Neuville, Yunanistan'da WRC'yi Kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Yunanistan'da düzenlenen 10. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Lamya kentindeki 15 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 38 dakika 4.2 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 2'nci, kariyerininse 21'inci WRC birinciliğine ulaştı.
Podyumun diğer basamaklarına da Hyundai Shell Mobis sürücüleri çıktı. Liderin 1 dakika 36.8 saniye arkasındaki Daniel Sordo 2'nci, 2 dakika 57.3 saniye gerisindeki Ott Tanak ise 3'üncü sırayı aldı.
Şampiyona lideri Neuville, puanını 192'ye yükselterek son 3 yarış öncesi rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Belçikalı sürücüyü, 158 puanla Tanak ve 154 puanla Sebastien Ogier (Toyota Gazoo takımı) izledi.
WRC'nin 11. ayağı, 26-29 Eylül tarihlerinde Şili'de düzenlenecek.
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