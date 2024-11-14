Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, eşine çok konuşulacak ve fiyatı servet değerinde olan bir hediye alıyor.
Alman basınından Bunte'de yer alan haberde; Thomas Müller, eşi Lisa Müller'e özel bir jet satın almaya karar verdi. Uçmayı çok sevdiği belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun eşi, yaklaşık bir süredir uçuş eğitimleri alıyor.
Thomas Müller'in eşine almayı planladığı hediyenin kendisinin yanı sıra fiyatı da göz kamaştırıyor. Alman yıldızın Pilatus PC-12/45 Built'in 2004 modelindeki jeti almaya karar verdiği ve jetin piyasa değerinin yaklaşık 2.4 milyon dolar olduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Bayern Münih'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika
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