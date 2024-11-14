Bayern Münih'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Spor

Bayern Münih'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı

Bayern Münih\'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı

Bayern Münih'in alman futbolcusu Thomas Müller, yaklaşık 1 yıldır uçuş eğitimleri alan eşi Lisa Müller'e jet almaya karar verdi. Tecrübeli yıldızın almayı planladığı jetin piyasa değerinin yaklaşık 2.4 milyon dolar olduğu belirtildi.

14.11.2024 19:47
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, eşine çok konuşulacak ve fiyatı servet değerinde olan bir hediye alıyor.

EŞİNE JET SATIN ALACAK

Alman basınından Bunte'de yer alan haberde; Thomas Müller, eşi Lisa Müller'e özel bir jet satın almaya karar verdi. Uçmayı çok sevdiği belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun eşi, yaklaşık bir süredir uçuş eğitimleri alıyor.

Thomas Müller, eşine servet değerinde bir jet satın alınacak
Thomas Müller ve eşi Lisa Müller

FİYATI 2.4 MİLYON DOLAR

Thomas Müller'in eşine almayı planladığı hediyenin kendisinin yanı sıra fiyatı da göz kamaştırıyor. Alman yıldızın Pilatus PC-12/45 Built'in 2004 modelindeki jeti almaya karar verdiği ve jetin piyasa değerinin yaklaşık 2.4 milyon dolar olduğu belirtildi.

Thomas Müller, Bayern Münih, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yasir null:
    ee bizene bundan habermi bu sizde haberci olucaksnız 9 2 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Müllerr Yıldız Futbolcu Boş Değil Hâkediyor 5 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    2.4 milyar değil milyon diyor, bir Bugatti bile 10 milyon olmuş habere bak 4 0 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    bizde 4 teker araca binmek için para hesabı yapalım ne olsun 3 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Bende bişey sandım o fiyata zenginler araba alıyor artık:) 3 0 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    Adam 6 ayda kazaniyor o parayi, o almasin da benmi alayim :) 2 1 Yanıtla
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