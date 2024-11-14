Bayern Münih\'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı

Spor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, eşine çok konuşulacak ve fiyatı servet değerinde olan bir hediye alıyor.

EŞİNE JET SATIN ALACAK

Alman basınından Bunte'de yer alan haberde; Thomas Müller, eşi Lisa Müller'e özel bir jet satın almaya karar verdi. Uçmayı çok sevdiği belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun eşi, yaklaşık bir süredir uçuş eğitimleri alıyor.

Thomas Müller ve eşi Lisa Müller

FİYATI 2.4 MİLYON DOLAR

Thomas Müller'in eşine almayı planladığı hediyenin kendisinin yanı sıra fiyatı da göz kamaştırıyor. Alman yıldızın Pilatus PC-12/45 Built'in 2004 modelindeki jeti almaya karar verdiği ve jetin piyasa değerinin yaklaşık 2.4 milyon dolar olduğu belirtildi.