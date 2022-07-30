Ercan Taner yeni sezonda Tivibu Spor'da olacak - Son Dakika
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Ercan Taner yeni sezonda Tivibu Spor'da olacak

30.07.2022 10:46
Ercan Taner yeni sezonda Tivibu Spor'da olacak

Tivibu yeni yayın döneminde spor dünyasının ünlü ismi Ercan Taner'i kadrosuna kazandırdı.

Tivibu yeni yayın döneminde spor dünyasının ünlü ismi Ercan Taner'i kadrosuna kazandırdı.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, profesyonel kadrosuna deneyimli spor spikeri Ercan Taner'i dahil etti. Türk futbolunun başarılı spikerlerinden biri olan Taner 40 yılı aşkın kariyeri boyunca TRT, Lig TV, Show TV, NTV Spor, Bein Sports ve benzeri birçok kanalda önemli görevler üstlendi. Taner, yeni yayın döneminde dijital televizyon platformunda ekrana gelecek karşılaşmalarda yorumlarıyla izleyicilerin heyecanına ortak olacak.

Ercan Taner profesyonel hayatı boyunca Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve daha birçok önemli organizasyon ve turnuvada spikerlik koltuğunda yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türk Telekom, Bein Sports, Ercan Taner, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ercan Taner yeni sezonda Tivibu Spor'da olacak - Son Dakika

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