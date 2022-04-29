TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları haksızlığa tepki gösterdi - Son Dakika
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TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları haksızlığa tepki gösterdi

29.04.2022 00:13

TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları haksızlığa tepki gösterdi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taraftarlar yürüyüş gerçekleştirerek TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 3. Lig yolunda haksızlığa uğradığını dile getirdiler.

TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları haksızlığa tepki gösterdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taraftarlar yürüyüş gerçekleştirerek TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 3. Lig yolunda haksızlığa uğradığını dile getirdiler.

3. Lige yükselme Play-off müsabakalarında Tekirdağspor ile İnegöl Stadı'nda karşılaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-1 mağlup olmuş, ancak yapılan tespit ile bir futbolcunun cezalı olduğu anlaşılmıştı. TKİ Tavşanlı Linyitspor'un bu durumu TFF'ye bildirmesi sonrası olumlu sonuç alamaması üzerine taraftarlar da haksızlığın giderilmesi için protesto yürüyüşü düzenlediler.

TKİ Tavşanlı Linyitspor için Kütahya Amatörspor Kulüpleri Federasyonu Başkan yardımcısı Celalettin Altay, Tavşanlı ilçe Başkanı Barbaros Öztürk, Yeniden Refah Partisi ilçe Başkanı Abdullah Kul, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay, Kahveciler Odası Başkanı Tahir Akcan ve Linyit Tayfa grubu yürüyüş gerçekleştirdiler.

Küçük Meydan'dan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na devam etti. Yürüyüş sonrası MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kul, Kütahya Amatörspor Kulüpleri Federasyonu Başkan yardımcısı Celalettin Altay, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ve taraftarlardan Semih Sevinç alınan kararları kınayarak, yapılan hatalardan dönüleceğini savundular.

(Tİ - EFE-TK-S)

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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