TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'a ETTU'dan Onur Rozeti ödülü verildi

Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından "Onur Rozeti" ödülüne layık görüldü.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Yönetim Kurulu üyeliği görevini de sürdüren Çakır'a ETTU tarafından "Onur Rozeti" (Badge of Honour) verildi.