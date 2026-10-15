TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'a ETTU'dan Onur Rozeti ödülü verildi

TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'a ETTU'dan Onur Rozeti ödülü verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Onur Rozeti ile ödüllendirildi. ITTF Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Çakır'a ETTU, Badge of Honour adıyla da bilinen Onur Rozeti'ni verdi.
Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından "Onur Rozeti" ödülüne layık görüldü.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Yönetim Kurulu üyeliği görevini de sürdüren Çakır'a ETTU tarafından "Onur Rozeti" (Badge of Honour) verildi.
Kaynak: AA
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