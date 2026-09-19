TOFAŞ, 26\'ncı Cevat Soydaş Turnuvası\'nda Galatasaray\'ı 81-76 yenerek şampiyon oldu

TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray'ı 81-76 yenerek şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'i 81-76 yenerek organizasyonu birinci sırada bitirdi. İlk yarıyı 41-37 geride kapatan TOFAŞ, son çeyrekte üstünlüğünü sürdürüp şampiyonluğa ulaştı.
TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray MCT Technic'İ 81-76 mağlup ederek organizasyonu birinci sırada bitirdi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic parkeye çıktı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Galatasaray, 21-18 önde kapatırken, sarı-kırmızılılar devreye 41-37 üstün girdi. Üçüncü periyotta TOFAŞ, Galatasaray'dan sayı üstünlüğünü alarak periyodu 60-58 önde kapattı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, 81-76 kazanarak turnuvayı birinci sırada tamamladı.
Kaynak: DHA
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