Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı

07.06.2022 18:15
Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tofaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Basketbol A Takımı'mızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Çakı ile 2022-2023 sezonu öncesinde yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. 2021-2022 Sezonu Kasım ayından itibaren, kulübümüzün Basketbol A Takım Başantrenörlüğünü gerçekleştiren Ahmet Çakı ile yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. Değerli antrenörümüz Sayın Çakı'ya kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Barış Yalım/İHA)

Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı
Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tofaş, Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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