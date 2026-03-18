TOFAŞ, Karditsa'ya Mağlup Oldu - Son Dakika
TOFAŞ, Karditsa'ya Mağlup Oldu

18.03.2026 22:27
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karditsa Iaponiki'ye 98-90 yenildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), Valentin Oliot (Fransa)

TOFAŞ: Perez 8, Tolga Geçim 6, Sadık Kabaca 12, Blazevic 23, Besson 15, Floyd 5, Özgür Cengiz 13, Efe Postel 2, Kidd 6

Karditsa Iaponiki: Diplaros 13, Kamarianos 10, Kaselakis 10, Kamperidis 9, Jefferson 14, Madsen 14, Estrada 13, Horchler 15, Liapis

1. Periyot: 26-19

Devre: 47-49

3. Periyot: 61-79

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, sahasında Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki ekibine 98-90 mağlup oldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOFAŞ, Karditsa'ya Mağlup Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: TOFAŞ, Karditsa'ya Mağlup Oldu - Son Dakika
