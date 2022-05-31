Togan Tokaç, Roland Garros genç çiftlerde ikinci turda - Son Dakika
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Togan Tokaç, Roland Garros genç çiftlerde ikinci turda

31.05.2022 20:32
Togan Tokaç, Roland Garros genç çiftlerde ikinci turda

Roland Garros Gençler Şampiyonası'nda çiftlerde mücadele eden Togan Tokaç İsviçreli partneri Dylan Dietrich ile ikinci tura yükseldi.

Roland Garros Gençler Şampiyonası'nda çiftlerde mücadele eden Togan Tokaç İsviçreli partneri Dylan Dietrich ile ikinci tura yükseldi.

Fransız William Jucha/Loan Lestir çifti karşısında 1 saat 28 dakika süren mücadelede ilk seti 3-6 kaybeden Tokaç/Dietrich ikilisi tie-break'e giden ikinci seti 7-6 kazanarak maçı final setine taşıdı. Karar setinde maç tie-break'ini 10-3 kazanan Tokaç/Dietrich tandemi adlarını ikinci tura yazdırdı. Tokaç/Dietrich ikilisi ikinci turda 5 numaralı seri başı Jakub Mensik/Olaf Pieczkowski çifti ile yarın kort 7'de TSİ 12.00'de başlayacak programda 4. maçta korta çıkacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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