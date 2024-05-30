Tortumspor Kulübü Başkanı ve Yönetimine Tepki

Spor

Tarihinde ilk kez büyük bir başarı göstererek Bölgesel amatör ligine yükselen Tortum spor da Kulüp başkanı Yusuf Çoban ve yönetimine karşı sergilenen tavır spor severlerin büyük tepkisine neden oldu.

Erzurum süper amatör liginde rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan ve final maçında da Palandöken Belediyespor'u mağlup eden Tortumspor, Bölgesel Amatör liginde Erzurum'u temsil etme hakkını kazandı. Kulüp başkanı Yusuf Çoban ve yönetiminin üstün çabaları ve başarılı çalışmaları neticesinde tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Tortumspor'da şampiyonluk sevinci çok kısa sürdü. Başkan Yusuf Çoban ve ekibinin adeta küllerinden yeniden doğurduğu yeşil beyazlı kulübün başarısı ilçede büyük mutluluk yaşatırken, AK Partili Belediye Başkanı Muaammer Yiğider'in yakalanan başarıya rağmen bir anda yönetimin üstünü çizmesi bu sevinç ve mutluluğa adeta gölge düşürdü. Gelen başarı sonrası kendi çevresindeki isimlerinden oluşan bir yönetim arzusuna girdiği iddia edilen belediye başkanı Yiğider'in mevcut yönetime karşı sergilediği tavır tepkileri de beraberinde getirdi.

Tortum'lu futbol severler, takımın başarıyı yakalaması ve bölgesel amatör lige yükselmesinde emeği bulunan Yusuf Çoban ve yönetimine karşı yapılanların haksızlık olduğunu ifade ederek, "Tortumspor'da yaşanan bu gelişmeler neticesinde maalesef sevincimiz kursağımızda kaldı. Kulüp üzerinde hiçbir etkisi bulunmayan birilerinin yönetime karşı sergilediği bu tutum bizleri de üzdü. Kaldı ki Tortumspor belediyenin takımı olmamasına rağmen Belediye başkanı kendi takımıymış gibi yönetim getirip yönetim götürme işlerine giriyor. Mevcut yönetim büyük bir başara göstermiş ve üzerine düşenin fazlasını da yapmıştır. Bu insanların birileri tarafından bir kalemde silinmesi spor ahlakıyla bağdaşmıyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Başkan Çoban "Aday değilim"

Yaşanan gelişmeleri "hayal kırıklığı" olarak değerlendiren Spor camiası başta olmak üzere Erzurum'un sevilen iş insanlarından biri olan Tortumspor Kulüp başkanı Yusuf Çoban ise, "Büyük umutlar ve hayallerimiz vardı. Sevdamız Tortumspor'u ilk basamak olan BAL Ligine çıkardık. Rabbime şükürler olsun birbirine seven ve bütünleşen bir yönetime sahibim. Ancak bize karşı sergilenen tavır ve tutum umutlarımızı ve hayallerimizi de aldı götürdü. Şampiyonluk kutlamalarımız bile engellenirken buda yetmezmiş gibi birde yönetimden habersiz kongre kararı alındı. Yaşanan bu tablodan sonra üzülerek belirtmek isterim ki 2 Haziran tarihinde yapılacağı açıklanan kongrede aday olmayacağım" dedi. - ERZURUM