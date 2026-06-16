Tosya\'da güreş sahasını yenileme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde güreş sahasının modern, konforlu ve işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ata sporu güreşin önemli merkezlerinden biri olan Tosya ilçesinde yürütülen proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Proje çerçevesinde 180 metrekare kullanım alanına sahip 2 katlı sosyal tesis ile 240 metrekare büyüklüğünde ve 225 seyirci kapasiteli protokol tribünü inşa ediliyor. Sosyal tesisin zemin katında 14 duş, 10 tuvalet ve 35 metrekare soyunma odası yer alırken, üst katında sporcular ve misafirler için dinlenme salonu bulunacak. Protokol tribününün bodrum katında ise 9 tuvalet ve çay ocağı yer alacak.

Sporcuların ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği projeyle birlikte vatandaşların da müsabakaları daha konforlu bir ortamda izleyebilmesi amaçlanıyor.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla güreş sahasının Tosya'ya yakışır modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. - KASTAMONU