Üye Girişi
Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

07.12.2021 13:25
Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere Premier Lig, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu 13:29 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! 13:24 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı! ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor! 13:21 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor! TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil 13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

Son Dakika Haberleri
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi         
13:34
Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor         
13:24
Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi         
13:23
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı         
11:36
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:39:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement