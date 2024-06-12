Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Spor

Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

Tottenham Hotspur, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu. Ndombele'nin Galatasaray'daki kiralık dönemi sona erdikten sonra Tottenham ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.

12.06.2024 19:31
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Ndombele'nin Galatasaray'daki mevcut kiralık döneminin 30 Haziran'da sona ermesinin ardından Tottenham ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceği belirtildi.

Ndombele, Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere 26 maçta forma giydi.

Fransız futbolcu, son 2 sezonda kiralandığı takımlardan Napoli'de 2022-23 sezonunda, Galatasaray'da da 2023-24 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Ndombele, Fransa milli takımı formasıyla da 7 maça çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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