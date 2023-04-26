Newcastle United'a 6-1 kaybeden Tottenham, taraftarların bilet ücretlerini geri ödeyecek - Son Dakika
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Newcastle United'a 6-1 kaybeden Tottenham, taraftarların bilet ücretlerini geri ödeyecek

26.04.2023 10:08

Tottenham Hotspur, deplasmanda 6-1 yenildiği Newcastle United maçının ardından olağanüstü bir karar aldı. Taraftarların maçı tribünden izlerken yaşadıkları hayal kırıklığına karşılık kulüp, futbolseverlerin bilet ücretlerini geri ödeyecek.

Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham Hotspur, deplasmanda Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu. Kalesinde 21 dakikada 5 gol gören İngiliz ekibinde yönetim, maçı tribünde izleyen taraftarlar için sürpriz bir karar aldı.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Tarihi mağlubiyetin ardından Tottenham yönetimi maçı tribünde izleyen taraftarların bilet ücretlerini iade etme kararı aldı.

"İŞLERİ YOLUNA KOYMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tottenham'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Takım olarak hayal kırıklığı ve kızgınlığınızı anlıyoruz. Bu durumlarda kelimelerin yeterli olmayacağını biliyoruz ama bize inanın, böyle bir yenilgi acı veriyor. İç ve dış sahadaki desteğiniz için minnet duyuyor, St James' Park'taki maça giden taraftarların bilet ücretlerini geri ödemek istiyoruz. Bunun pazar günü yaşananları değiştirmeyeceğini biliyoruz ama perşembe akşamı oynayacağımız Manchester United maçında işleri yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Desteğiniz bizim için çok şey ifade ediyor. Takımımızı sadece birlikte ileriye taşıyabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR (1)
  • Tamer Şahin: Türkiye'de olsa tam tersi yaparlar. Taraftardan para desteği isterler oyuncuların morali bozulmasın diye. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Newcastle United'a 6-1 kaybeden Tottenham, taraftarların bilet ücretlerini geri ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Newcastle United'a 6-1 kaybeden Tottenham, taraftarların bilet ücretlerini geri ödeyecek - Son Dakika
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