Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu - Son Dakika
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Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

06.06.2023 13:23

Tottenham Hotspur, teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralyalı hoca, iki sezondur çalıştırdığı Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

Premier Lig ekibi Tottenham, takımın başına sürpriz bir ismi getirdi. Spurs, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

CELTIC İLE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Kariyerine 1995 yılında başlayan Ange Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı. Postecoglou, Celtic ile 2 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

2.79'LUK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyunla büyük beğeni toplayan Postecoglou, Celtic ile 2.79'luk puan ortalaması tutturdu.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu
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