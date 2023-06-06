Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

Premier Lig ekibi Tottenham, takımın başına sürpriz bir ismi getirdi. Spurs, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerine 1995 yılında başlayan Ange Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı. Postecoglou, Celtic ile 2 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyunla büyük beğeni toplayan Postecoglou, Celtic ile 2.79'luk puan ortalaması tutturdu.
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