Tottenham, Joao Palhinha'yı Kiraladı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, Alman temsilcisi Bayern Münih'den Joao Palhinha'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bayern Münih'le 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Palhinha, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta oynamış ve Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.
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