Tour of İstanbul, 3-6 Eylül’de düzenlenecek - Son Dakika
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Tour of İstanbul, 3-6 Eylül’de düzenlenecek

Tour of İstanbul, 3-6 Eylül’de düzenlenecek
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Uluslararası yol bisikleti yarışı Tour of İstanbul, 3-6 Eylül 2026'da dört etap ve 408,7 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 ülkeden 16 takımın katılacağı organizasyon, UCI Europe Tour 2.1 takviminde yer alıyor.

Uluslararası yol bisikleti yarışı Tour of İstanbul, 3-6 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul'un farklı noktalarında dört etap halinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizasyonuyla düzenlenecek yarış, UCI Europe Tour 2.1 takviminde yer alıyor. Organizasyona 10 ülkeden 16 takım katılacak ve sporcular toplam 408,7 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Tour of İstanbul'un ilk etabı 3 Eylül Perşembe günü Silivri-Çatalca arasında 165,1 kilometrelik parkurda koşulacak. 4 Eylül Cuma günü Şile-Şile etabında 149,9 kilometre pedal çevrilecek. Yarışın üçüncü etabı 5 Eylül Cumartesi günü Fatih-Fatih arasında 86,2 kilometrelik kriteryum etabıyla gerçekleştirilecek. Tarihi Yarımada'da düzenlenecek etapta sporcular Ayvansaray, Haliç, Eminönü, Kumkapı ve Topkapı Sarayı çevresinden geçecek. Tour of İstanbul, 6 Eylül Pazar günü Beykoz Spor Ormanı'nda yapılacak 7,5 kilometrelik bireysel zamana karşı etabıyla sona erecek. Şampiyon, bu etap sonunda genel klasman sonucuna göre belli olacak.

Kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı

Tour of İstanbul'un güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda yarış güzergahlarında alınacak güvenlik ve trafik önlemleri ile sağlık, ulaşım, yol bakım ve organizasyon hazırlıkları ele alındı. İstanbul Valiliği koordinasyonunda toplam 32 paydaş kurumun destek vereceği organizasyonda emniyet, jandarma, belediyeler, sağlık ve ulaşım birimleri görev üstlenecek.

2023 yılında başlayan Tour of İstanbul, ilk yılının ardından UCI 2.2 kategorisinden UCI 2.1 kategorisine yükselmişti. Organizasyon, dördüncü yılında İstanbul'un farklı bölgelerini uluslararası bisiklet takviminde buluşturacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tour of İstanbul, 3-6 Eylül’de düzenlenecek - Son Dakika

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