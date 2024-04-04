Trabzonspor\'a coşkulu karşılama: Taraftarlar TFF\'yi istifaya davet etti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: Dün Bambaşka Bir Fenerbahçe Görüntüsü Çizdik

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.