Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Spor

Trabzonspor, 35 yaşındaki Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.575.000 Euro garanti ücret ve 500.000 Euro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır" denildi. - TRABZON