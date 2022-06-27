Futbolculuk kariyerinde 2007-2008 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan ve 3 sezon bordo-mavili formayı terleten Korkmaz, 2019'da kariyerini noktaladı. İlk antrenörlük tecrübesini Denizlispor 'da Mehmet Özdilek 'in yardımcısı olarak yapan Korkmaz, sonrasında yine Özdilek'in ekibinde Erzurumspor'da görev aldı. Abdullah Avcı ile birlikte 2020 yılında Trabzonspor'da göreve başlayan Korkmaz, hocalık kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı bordo-mavili takıma bugün itibarıyla veda etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldı - Son Dakika

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