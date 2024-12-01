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Trabzonspor'da Oy Verme İşlemi Başladı

Trabzonspor\'da Oy Verme İşlemi Başladı

Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ertuğrul Doğan tek aday olarak oy verme işlemi başladı.

01.12.2024 10:48
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Trabzonspor Kulübü'nün, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı. Mevcut başkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan'nın tek listeyle girdiği seçimlerde oy verme işlemi saat 16.00'da sonlanacak.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantı'nda, bugün Divan Başkanı Hakan Orhan'ın anonsunun ardından oy verme işlemine yapıldı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak girdiği seçimde, 15 sandıkta 9 bin 906 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim kurulu, 3 yıllığına göreve gelecek.

Trabzonspor'da tek listeyle seçimlere giden başkan Ertuğrul Doğan'ın listesinde şöyle:

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztür, Murat İskender, Gözde Atasoy ve Semih Hekimoğlu.

Yedek listede ise Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Çolak, İmdat Yılmaz, Serkan Necat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık bulunuyor.

Kurullar da belirlenecek

Trabzonspor'un olağan seçimli genel kurulunda kurullarda seçim yapılacak. Denetim Kurulu Başkanlığı için İsmet Keskin ve Disiplin Kurulu Başkanlığı için Av. Haluk Raci Gençosmanoğlu tek liste ile seçimlere girecek. Sicil Kurulu Başkanlığı için de 5 aday bulunuyor. Mevcut Başkan Hasan Basri Halisçelik'in yeniden aday olduğu seçimlerde Seykan Gülen, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş ve Serdar İsaoğlu sicil kurulu başkanlığı için yarışacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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