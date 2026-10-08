Trabzonspor, deplasmandaki Samsunspor maçı hazırlığını 16.00 antrenmanıyla sürdürdü

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.