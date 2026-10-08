Trabzonspor, deplasmandaki Samsunspor maçı hazırlığını 16.00 antrenmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, deplasmandaki Samsunspor maçı hazırlığını 16.00 antrenmanıyla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililer, bugün 16.00'da Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı; yarın 10.30'daki çalışmayla hazırlığı tamamlayacak.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Bordo mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?