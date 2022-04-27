Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen'den taraftara çağrı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen'den taraftara çağrı Açıklaması

27.04.2022 18:31
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen'den taraftara çağrı Açıklaması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, taraftarlara camianın tüm değerlerini kucaklama çağrısında bulundu.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, taraftarlara camianın tüm değerlerini kucaklama çağrısında bulundu.

Sürmen, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla, taraftarların şampiyonluk sürecinde hazırladığı görsel çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Ali Sürmen, Trabzonsporlulara şu ifadelerle seslendi:

"Trabzon'umuzun ve ülkemizin caddelerini ve sokaklarını herkes imkanı ölçüsünde bordo-mavi renklerle süslemeye çalışarak şampiyonluk kutlamalarına katkı sağlamaktadır. Bu çabaların hepsini çok anlamlı buluyor, alkışlıyor ve takdir ediyorum. Lakin bazı tasarımlarda ötekileştirme algısı yaratabilecek görseller olduğunu fark ettiğimi söylemeliyim. Trabzonspor'un başkanlarına, teknik kadrolarına, efsane oyuncularına ve eski yöneticilerine eşit mesafede olmamak, birisini anarken diğerini unutmak bizlere yakışmaz. Gelecek kuşaklara doğru bir tarih yaklaşımı, objektif bir Trabzonspor mirası bırakmak istiyorsak, camianın tüm değerlerini aynı ölçüde kucaklamalıyız. Bu anlamda tüm kurumlardan, tüm taraftarlarımızdan konuyla ilgili hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."

YORUMLAR
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Trabzonspor, Ali Sürmen, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen'den taraftara çağrı Açıklaması - Son Dakika


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