Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı

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83 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

18.09.2024 15:04  Güncelleme: 15:10
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Geçtiğimiz günlerde 83 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze törenine; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Sadri Şener, Muharrem Usta, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Ekinci'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Ekinci'nin naaşı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Camia olarak çok üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor efsanesini oluşturanların başında geliyor. Yeri asla dolmayacak. Ailesi başları sağ olsun diyorum. Allah sabır versin. Tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Çok önemli bir değerdi bizim için. Trabzon efsanesinin doğuşu ve İstanbul saltanatının yıkılması açısında çok önemli bir değerdi. Çok üzgünüz. Mehmet Ali Bey de öyleydi. Allah rahat eylesin tekrardan. Bunlar Trabzonspor efsanesi oluşturan önemli değerlerdir. İkisini bu yıl içerisinde kaybetmiş olduk. Gerçekten çok üzgünüz. Yerleri dolmaz ama oluşturdukları efsanenin değerinin bilmesi açısından çok değerli. Trabzonspor efsanesinin devam etmesi için herkese görev düşüyor. Bu günlerde görüyoruz; bizim gerçekten kendimizden başka dostumuz yok. Konu ne olursa olsun Trabzonsporluların bir arada olup, bir arada hareket ediyor olması gerekiyor. Camiada bu bilincin çok hızlı bir şekilde yerleşiyor olması gerekiyor" dedi.

Efsane bir başkanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem Usta, "Şamil başkan herkesin bildiği gibi bizim gerçek anlamda efsane başkanımız. Çok zor bir dönemde, çok zor şartlar altında, üstelik Trabzonlu olmayan bir başkan olmasına rağmen öyle bir başkanlık dönemi geçiriyor Anadolu takımı olarak lige çıkmışsınız ve 4 defa peş peşe şampiyon oluyorsunuz. O kısa döneme sığan müthiş bir başarı. Ona göre biz genç bir nesil olarak baktığım zaman gerçekten tarifi imkansız bir iş başarmış. Takdir etmemek elde değil. Bizim için, kulüp için çok büyük bir değer. Gençlerin bilmesi ve hafızalarda yer edinmesi gereken çok büyük bir değer kendisi. Her şey için minnettarız. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor\'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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