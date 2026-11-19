TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 12'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından rondo ve çift kale maç çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.