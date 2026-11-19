Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlığını bugün tesislerde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlığını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda rondo ve çift kale çalışması yapıldı; bordo-mavililer yarın saat 15.00'te yeniden çalışacak.
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 12'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından rondo ve çift kale maç çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
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