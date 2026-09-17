Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek - Son Dakika
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Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek

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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını Batuhan Kolak yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

20 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor: Kadir Sağlam

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigCumartesiEylülSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek - Son Dakika
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