Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 ile geçti

(ANKARA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 25'inci haftasındaki maçta Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti.
Karşılaşmada 5 gol atılırken, ev sahibi ekip 3-2'lik galibiyetle haftayı kayıpsız kapattı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Simon Banza, 45+6'da Edin Visca ve 58. dakikada Simon Banza kaydetti.
Konuk takım Gaziantep FK'nın golleri ise 77'nci dakikada Semih Güler ve 85'inci dakikada Alexandru Maxim kaydetti.
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