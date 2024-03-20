Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası\'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı

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Trendyol Süper Lig'de önceki günlerde oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplantısında ortam gerildi.

TRABZONSPOR TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maç sonrası, bordo mavililer bugün basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısına Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu'ndan Başkan Mahmut Ören ve Trabzon'un üst düzey isimlerinden birçok siyasi ve bürokrat katıldı. Toplantıda söz alan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u eleştirince olanlar oldu.

"SADECE FENERBAHÇE ÜZERİNDEN SÖZ SÖYLERSEK DOĞRU BİR TESPİT OLMAZ"

CHP'li Suiçmez, "Hepimiz için Trabzonspor bir kimlik ve üst kimliktir. Ama şimdi bir gerçeğe geleceksek 'Spor siyaset üstüdür.' Eminim hepiniz benden iyi biliyorsunuzdur. Spor siyaset üstü olmalıdır ancak ne yazık ki Türkiye'de siyaset sporun tam da üzerinde çökelmiş bir vaziyettedir. Herkes bunu çok iyi biliyor. Bugün sadece Fenerbahçe ve Kulüp Başkanı üzerinden söz söylersek çok doğru bir tespit olacağını düşünmüyorum." dedi.

"SİYASET YAPTIĞIN İÇİN RAHATSIZIM"

Suiçmez, konuşmasının devamında olaylı maç sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yaptığı açıklamalara dikkat çekti. O esnada ise AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Suiçmez'in konuşmasına "Siyaset yaptığın için rahatsızım." diyerek müdahale etti.

"2010-2011 ŞAMPİYONLUK KUPASININ KİMDE OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Toplantıdan ayrılmak için ayağa kalkan Genç'e yönelik sözlerini sürdüren CHP'li Suiçmez, "Size öyle geliyor. 2010/11 şampiyonluk kupasının kimde olduğunu herkes biliyor." dedi. Bu sözler üzerine AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, TBMM 28. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili Yılmaz Büyükaydın ve bir çok isim toplantıdan ayrıldı.