Trabzonspor, Macaristan'a kamp için gitti

Spor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük kamp çalışmaları için Macaristan'a geldi.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, 2,5 saatlik yolculuğun ardından başkent Budapeşte'ye ulaştı.

Havalimanında bordo-mavili kafileyi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Özkan Duman karşıladı. Duman, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verdi.

Kafile, havalimanından çıktıktan sonra otobüse binerek kamp yapacağı Szeged kentine hareket etti.

26 oyuncu ile Macaristan'a gelen bordo-mavililerde, kamp sonuna kadar izinli olan ve ülkelerinden katılacak oyuncuların da dönmesiyle sayının 40'a çıkacağı öğrenildi.

Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla Macaristan kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 14 Temmuz'da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Trabzon'a dönecek.