Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'da sürdürüyor. İlk etabı tamamladıktan sonra Szeged kentine gelen bordo-mavililer, çift antrenmanla ikinci günü geçirdi. Milli oyuncuların katılmadığı antrenmanda futbolcular dar ve geniş alanda pas çalışması yaptı. Sakatlanan genç oyuncu Abdurrahman Bayram ise çalışmayı tamamlayamadı. Mısırlı oyuncu Trezeguet ise izninin bitmesinin ardından antrenmana katıldı. Hüseyin Türkmen ise sakatlığı devam ederken fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Trabzonspor'un Macaristan'daki kampı serin hava ve iyi saha şartlarıyla devam ediyor.

02.07.2024 21:49
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'da sürdürüyor.

Trabzon'da ilk etabı tamamladıktan sonra dün kamp yapacağı Szeged kentine gelerek kampta ilk antrenmanını gerçekleştiren bordo-mavililer, ikinci günü çift antrenmanla geçirdi.

Dün ve sabah antrenmanlarını basına kapalı yapan bordo-mavililerin, ilk kez akşam çalışması basın mensuplarına açıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar ve geniş alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanda genç oyuncu Abdurrahman Bayram, sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı. Sol ayağına bandaj yapılan genç oyuncu, fizyoterapist yardımıyla soyunma odasına götürüldü.

Trezeguet, antrenmanda yer aldı

Paris Olimpiyatları kadrosuna davet edilen ancak bordo-mavili kulübün kendisine izin vermediği Mısırlı oyuncu Trezeguet de antrenmanda yer aldı.

İzninin bitmesinin ardından Macaristan'a öğleden sonra gelerek çalışmaya katılan Trezeguet, antrenmanlara ilk kez başlayan Anthony Nwakaeme ile saha ortasında teknik heyet ve futbolcular tarafından alkışlandı. Bu iki oyuncu, takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen de fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Serin hava ve iyi saha şartları

Trabzonspor'un kampının ilk günlerinde Szeged de yağışlı ve serin hava yaşandı. Bordo-mavili takımın antrenman yaptığı saha zeminin de son derece düzgün ve bakımlı olması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bordo-mavili futbolcular, otel ile sahalar arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle 1 dakikalık yürüyüş ile hemen antrenman sahasına ulaştı.

Avcı ilk kez Macaristan'ı tercih etti

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez yurt dışı kampı için Macaristan'ı tercih etti.

Karadeniz ekibi, Avcı ile daha önce Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesisleri ile Slovenya ve Avusturya'da sezon öncesi hazırlıkları yapmıştı.

Trabzonspor, daha önce Macaristan'da 2106 yılında Györ, 2017 yılında da Budapeşte'nin Telki kasabasında hazırlık kampı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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