Trabzonspor, Nwakaeme'yi kadrosuna kattı

- Trabzonspor, Nwakaeme'yi açıkladı
TRABZON - Trabzonspor, Nijeryalı golcü Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Bordo-mavili ekip, yeni sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Trabzonspor, 35 yaşındaki eski oyuncusu Nwakaeme'nin transferini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Karadeniz ekibinin tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla daha önce 145 maça çıkarken, 57 gol ve 40 asistlik bir performans sergilemişti.
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