Trabzonspor Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'yu transfer etti

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Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'yu kadrosuna kattı. Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, oyuncu için Portekiz Kulübü Boavista FC'ye 2 Milyon Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek.

Trabzonspor, Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağladı. Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 Milyon Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecek.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya sözleşmesinin ilk üç sezonunda 830 bin Euro, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin Euro, opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2028-2029 futbol sezonunda ise 986 bin Euro garanti ücret ödenecek. - TRABZON