Trabzonspor, Samsun'da Thomas Reis ile deplasman hasretini bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Samsun'da Thomas Reis ile deplasman hasretini bitirmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Samsun'da Samsunspor'a konuk olacak. Eski takımı Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, 245 gün sonra Samsun'da ilk deplasman maçına çıkarken bordo-mavililer bu sezon 3 dış saha maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Samsun'da Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, Alman teknik adam Thomas Reis için farklı bir buluşma olacak.

Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde en son Samsun'da 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada bordo-mavili takımın başarısı için sınav verecek.

2025-2026 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22'nci haftada da kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Reis, ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek.

Reis'in Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Reis, ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak.

Deplasman hasretine Samsun'da son vermek istiyor

Trabzonspor, ligde bu sezon deplasmanda kazanamadı.

Ligde bu sezon oynadığı 3 dış saha maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, ilk dış saha maçında eski takımına karşı deplasmanda galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

İki maç üst üste kazanamadı

Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanmış olacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giren Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigTrabzonsporThomas ReisSamsunsporCumartesiSamsunFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:37:04. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsun'da Thomas Reis ile deplasman hasretini bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei