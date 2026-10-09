Trabzonspor, Samsunspor mesaisini tamamlayıp 23 kişilik kadroyla Samsun'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Samsunspor mesaisini tamamlayıp 23 kişilik kadroyla Samsun'a gitti

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Trabzonspor, Samsunspor mesaisini tamamlayıp 23 kişilik kadroyla Samsun\'a gitti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. 23 kişilik kamp kadrosunda Folcarelli de yer alırken bordo-mavili kafile kara yoluyla Samsun'a hareket etti; Malinovski ve Batagov kadroda yok.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu.

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 10.30'da Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavili ekipte yapılan son çalışmanın ardından Samsunspor maçının kamp kadrosu da açıklandı.

Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlamasının ardından bugün kara yoluyla Samsun'a hareket etti. Bordo-mavili kafile, üç takım otobüsüyle Samsun'a doğru yola çıkarken, Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

Kafilede Folcarelli'de yer aldı

Trabzonspor'un Samsunspor maçı için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu ve Franculino Dju"

Tedavileri süren Malinovski'nin yanı sıra takımla birlikte çalışmalara katılan ve rehabilitasyon sürecinde olan Batagov maç kafilesinde yer almadı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigTrabzonsporSamsunsporSamsunSporSon Dakika

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