Trabzonspor taraftarından Abdullah Avcı'ya destek - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarından Abdullah Avcı'ya destek

10.01.2023 22:03
Trabzonspor taraftarından Abdullah Avcı'ya destek

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da, tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Abdullah Avcı'ya bordo-mavili taraftarlar evinin önünde toplanarak destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da, tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Abdullah Avcı'ya bordo-mavili taraftarlar evinin önünde toplanarak destek oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesinde bulunan Mimoza Konutlarındaki evinin önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulunarak destek oldu.

Deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Avcı'nın istifa kararı almaması için bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak, deneyimli çalıştırıcının takımın başında kalması istediler. - TRABZON

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarından Abdullah Avcı'ya destek - Son Dakika
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