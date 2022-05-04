Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları

04.05.2022 15:05
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları

Ankara Trabzonsporlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, Trabzonspor'un şampiyonluğunun Trabzon kentine, insanına yakışır bir şekilde kutlandığını söyledi.

Ankara Trabzonsporlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, Trabzonspor'un şampiyonluğunun Trabzon kentine, insanına yakışır bir şekilde kutlandığını söyledi.

Adanur, yaptığı yazılı açıklamada, ligin bitimine 3 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle Ramazan Bayramı'nda çifte sevinç yaşadıklarını belirtti.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda emeği geçen herkese teşekkür eden Adanur, "Şampiyonluğun elde edildiği zorlu yolda takım, müthiş motivasyonla birlik ve beraberlik havası içinde hedefine ulaşarak büyük bir özleme son verdi. Bizleri gururlandıran Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Adanur, Trabzonspor'un saha içinde olduğu kadar saha dışında da örnek bir kulüp olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor, saha içinde hak ettiği şampiyonluğa ulaştı. Saha dışında da başarılarının nasıl kutlanacağını tüm dünyaya gösterdi. Silahlara değil, insanlar birbirlerine sarıldı, birlikte şampiyonluğu kutladı. Trabzonspor'un şampiyonluğu dünya çapında Trabzon kentine, insanına yakışır şekilde kutlandı. UEFA, FIFA gibi futbolun en üst otoriteleri bile takdir edip görkemli ve medeni kutlamaları paylaştı. Trabzonspor'a şampiyonluk çok yakıştı."

Adanur, her zaman Trabzonspor'un yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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