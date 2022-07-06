Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Slovenya kampı

06.07.2022 22:09
Trabzonspor'un Slovenya kampı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi birinci etap yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah ve akşam olmak üzere iki çalışma yaptı.

Antrenmana tedavileri devam eden Stefano Denswil ile Serkan Asan katılmadı. Sabah çalışmasının son bölümünde sakatlık geçiren Edin Visca, idmanda yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmasının ardından geniş alan oyunları ve şut çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor'da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında Trabzonspor'da Djaniny ve Hugo Slovenya kampında Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi Trabzonspor'da 13 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi
Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Slovenya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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